Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei

Dümpelfeld/Insul (ots)

Am Mittwoch, den 09.08.2023, wurde auf hiesiger Polizeiinspektion Adenau Strafanzeige wegen Jagdwilderei erstattet. Es konnte ein verendetes Reh am Spielplatz in Dümpelfeld, Ortsteil Lückenbach, aufgefunden werden. Nach aktuellen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Reh durch einen Schuss in den Kopf erlegt wurde. Als Tatzeitraum dürfte der 07.08.2023, ca. 20:00 Uhr, bis zum 09.08.2023, ca. 13:30 Uhr, in Betracht kommen. Bereits am Montag, den 07.08.2023, wurde eine erste Jagdwilderei zur Anzeige gebracht. Auch hier konnte ein Reh mit einer Schussverletzung im Jagdrevier Insul aufgefunden werden. Ihre Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02691-9250 zu melden.

