POL-PDPS: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Hauenstein (ots) - Über vergangenes Wochenende versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zu dem Pfarreibüro in der Marienstraße, dem Nebengebäude der Kirche, aufzubrechen. Dies scheiterte alledings, so dass es bei dem geschätzten Sachschaden von circa 500 Euro blieb. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

