Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer Menschenleben in Gefahr

Dinslaken (ots)

Gestern am 19.03.2024 gegen 20:30 Uhr rückte die Feuerwehr Dinslaken zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr aus. Gemeldet war das Feuer im Ortsteil Hiesfeld. Bereits die ersten Einsatzkräfte, die unter schwerem Atemschutz vorgingen, konnte aber schnell Entwarnung geben. An dieser Einsatzstellen reichten lediglich Lüftungsmaßnahmen aus, die die Feuerwehr durchführen musste. Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Einsatzkräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld konnten nach ca. einer Stunde wieder zu Ihren Standorten einrücken. Zusätzlich zu den Einheiten der Feuerwehr wurden, aufgrund des Einsatzstichwortes, vom Rettungsdienst ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell