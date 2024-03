Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Abschluss von zwei Kreis-Lehrgängen bei der Feuerwehr Dinslaken.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024 wurden bei der Feuerwehr Dinslaken zwei sogenannte Kreis-Lehrgänge beendet. Die nachfolgend beschriebenen Lehrgänge werden im Rahmen der weiterführenden Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen über den Kreis Wesel angeboten und bei der Feuerwehr Dinslaken durchgeführt.

Pumpenmaschinisten-Lehrgang:

16 Teilnehmende haben erfolgreich die Prüfung zum Pumpen-Maschinisten abgelegt. Die Teilnehmenden beschäftigten sich an den vergangenen drei Wochenenden unter anderem mit Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, physikalischen und technischen Voraussetzungen zum Betrieb von Feuerlöschkreiselpumpen, der Wasserversorgung über lange Wegstrecke und den Besonderheiten beim Trinkwasserschutz. Der Lehrgang Pumpen-Maschinist ist erforderlich, um z.b. die Löschfahrzeuge bei den Feuerwehren vollumfänglich bedienen zu können.

Truppführerfortbildung:

In einer Fortbildung für Truppführer wurden 20 Teilnehmende in den vergangenen Wochen in den Grundlagen bei ABC-Einsätzen, der Maschinisten-Ausbildung und eine allgemeine Wiederholung der Truppführer-Ausbildung unterrichtet. Auch diese Fortbildung wurde nach einem schriftlichen Leistungsnachweis erfolgreich abgeschlossen.

Aus beiden Lehrgängen stellten sich die Teilnehmenden aus den links- und rechtsrheinischen Feuerwehren der Kommunen aus dem gesamten Kreis Wesel zusammen, wodurch auch der Austausch untereinander gefördert wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell