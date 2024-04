POL-BO: Bagger-Brand - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag, 23. April, gegen 1.35 Uhr bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein brennendes Auto auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Industriestraße 42 in Bochum. Die Feuerwehr löschte den Brand; insbesondere an der Front war das Auto vollständig ausgebrannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist eine ...

mehr