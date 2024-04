POL-BO: Auto brennt auf Parkplatz - Polizei nimmt Tatverdächtigen (21) vorläufig fest

Bochum, Frankfurt am Main (ots) - Erfolg für die Polizei: Nach einem EC-Kartenbetrug hat die Kripo öffentlich mit Fotos nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Dank sachdienlicher Hinweise konnte ein 50-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann soll im Juli 2023 mit einer gestohlenen EC-Karte mehrfach unberechtigt Bargeld an Bankautomaten in Bochum und im Raum Frankfurt am Main abgehoben haben. Wir bedanken ...

