Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Versuchter Einbruch in Kiosk im Pinnaudamm - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (12.04.2024) ist in Pinneberg dem versuchten Einbruch in einen Kiosk gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte in den frühen Morgenstunden gewaltsam in die Verkaufsräume eines Kiosks einzudringen, was jedoch misslang.

Bei diesem Versuch wurden drei Tatverdächtige um 03:25 Uhr durch die Aufzeichnungen einer Überwachungsanlage videografiert.

Die Personen werden allesamt als männlich und mit einer Körpergröße von 180 cm bei schlanker Statur beschrieben. Während der Tat waren die Personen dunkel gekleidet und trugen Jacken mit Kapuzen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat oder die verdächtigen Personen am Tatort beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell