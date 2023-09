POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unter Alkoholeinfluss mit Pkw in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots) - Leicht verletzt wurde ein 28-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 31. August 2023, auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Lemwerder. Ein 26-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr gegen 06:50 Uhr mit seinem Pkw-Opel, in dem sich der 28-jährige Beifahrer aus Bremerhaven ...

mehr