Vechta - Unnötiger Lärm

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 23:30 Uhr fiel ein 32-jähriger Mann aus Vechta auf, welcher mit seinem Pkw die Große Straße befuhr. Während der Fahrt verursachte dieser unnötigen Lärm, in dem er lautstarke Knallgeräusche provozierte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Samstag, 11. Mai 2024, 11:00 Uhr bis Dienstag, 14. Mai 2024, 21:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatten seinen Pkw, einen Mercedes 300 E, an der Straße Haferkamp abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 22:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Weuert. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,44 Promille. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 32-jährigen Frau aus Goldenstedt. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW, 1er Reihe, an der Dobbenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Mai 2024, in der Zeit 16:20 Uhr bis 16:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW X3, an der Große Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entferne sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

