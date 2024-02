POL-STH: Nordsehl - Unfallflucht dank eines Zeugenhinweises nach Zeugenaufruf geklärt

Stadthagen (ots) - (Ab) Am Freitag, den 16.02.2024, gegen 23:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Rintelner in Begleitung einer 19-jährigen Rintelnerin in Stadthagen mit seinem Pkw die B65, St. Annen, aus Richtung Nienstädt kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am Straßenrand ...

