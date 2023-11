POL Schwaben Nord: Ehering gefunden

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (24.11.2023), 20.00 Uhr, bis Dienstag (28.11.2023), 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter zwei Gartenmauern in der Werner-Haas-Straße. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr