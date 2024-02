Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; Fußgänger tödlich verletzt

Diepenau (ots)

Nordel (ZIE)

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Freitag, 16. Februar 2024, gegen 18.15h. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 42jähriger Mann aus Essern mit einem Pkw die Dorfstraße/Kreisstraße 24 aus Richtung Nordel kommend in Richtung Essern. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve in Höhe der Einmündung "Barkhorn" betrat ein Fußgänger vom rechts der Straße befindlichen Fußweg unvermittelt die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfaßt. Der Fußgänger wurde durch die Luft geschleudert und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einer Rasenfläche zum Liegen. Trotz eingeleiteter Erstversorgung durch den Pkw-Fahrer und einen weiteren Unfallzeugen erlag der Fußgänger seinen Verletzungen letztendlich in einem hinzugezogenen Rettungswagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 76jährigen Mann aus Nordel. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden seitens der Polizei Stolzenau geführt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde der Leichnam beschlagnahmt, sowie der Pkw des Beteiligten aus Essern sichergestellt. Darüber hinaus wurde ein Sachverständiger der DEKRA Minden mit der Aufnahme von Untersuchungen beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell