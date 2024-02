POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich an der Westernstraße Höhe Hausnummer 19 in Nordsehl ereignete. Ein 56-Jähriger aus Emmerich am Rhein parkte seinen grauen Audi A5 am 14.02.2024 gegen 18 Uhr an oben genannter Örtlichkeit. Als er am Tag darauf (15.02.2024) gegen 6:15 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der Fahrertür, die zuvor noch ...

