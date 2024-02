Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nordsehl - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich an der Westernstraße Höhe Hausnummer 19 in Nordsehl ereignete.

Ein 56-Jähriger aus Emmerich am Rhein parkte seinen grauen Audi A5 am 14.02.2024 gegen 18 Uhr an oben genannter Örtlichkeit. Als er am Tag darauf (15.02.2024) gegen 6:15 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der Fahrertür, die zuvor noch nicht dort gewesen waren.

Der Schaden an dem Audi wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell