POL-NI: Zeugen gesucht! Mann tritt Außenspiegel von Auto ab

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Pkw-Aufbruch, der sich zwischen Mittwoch (14.02.2024) 18 Uhr und Donnerstag (15.02.2024) 8 Uhr an der Fritz-Reuter-Straße in Stolzenau ereignete. Eine 33-Jährige aus Stolzenau parkte ihren grauen Mercedes am Mittwochabend in einer Parkreihe in der Fritz-Reuter-Straße Ecke Wilhelm-Busch-Straße. Donnerstagmorgen stellte sie fest, dass das ...

