Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unter Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen, geflüchtet und leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(Ab) Am Freitag, den 16.02.2024, gegen 23:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Rintelner in Begleitung einer 19-jährigen Rintelnerin in Stadthagen mit seinem Pkw die B65, St. Annen, aus Richtung Nienstädt kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am Straßenrand befindliche Straßenlaternen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits beide Beteiligten nicht mehr vor Ort, da sich diese bereits eigenständig ins nahegelegene Klinikum begeben hatten. Da Anhaltspunkte vorlagen, dass der Fahrzeugführer wohlmöglich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hatte, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain. Dies hatte zur Folge, dass eine Blutprobe entnommen wurde. Neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von BtM-Beeinflussung gegen den 20-jährigen Rintelner eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell