LPI-SHL: Zigarettenautomat leergeräumt

Schwarza (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag die Heckscheibe eines in der Straße "Froschmarkt" in Schwarza abgestellten Autos. Durch den Sprung in der Heckscheibe entstand am VW Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0031275/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu ...

