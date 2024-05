Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 11:56 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Parkplatz einer Schule an der Cappelner Straße. Aus ungeklärter Ursache fuhr er gegen eine massive Steintreppe, wodurch sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wurde 1.000,00 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 88-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pedelec die Amerikastraße in Richtung Garrel. Ein 65-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr die Amerikastraße mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Als der 88-Jährige plötzlich nach links abbog, konnte der 65-jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Pedelecfahrer. In der Folge kollidierte der Pkw-Fahrer mit einem Baum. Der 88-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, der 65-Jährige leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Krad eines 56-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte sein Krad, eine Harley-Davidson, an Hagenstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

