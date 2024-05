Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 14:00 Uhr zeigte ein Hundehalter an, dass sein Hund in der vergangenen Woche möglicherweise in Folge der Aufnahme eines Giftköders vergiftet worden sein könnte. Nach Angaben des Halters könnte der Hund diesen vermutlich in der Zeit vom 29. April 2024 bis 06. Mai 2024 im Waldgebiet rund um die Welper Straße aufgenommen haben. Der Allgemeinzustand des Hundes habe sich verschlechtert und sei verstorben. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Bislang sind keine weiteren, ähnlichen Fälle polizeilich bekannt geworden. Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Tel.: 04441/943-0).

Goldenstedt - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Mittwoch, 08. Mai 2024, 17:00 Uhr bis Montag, 13. Mai 2024, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Altonaer Straße und entwendeten eine Rüttelplatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus Kfz

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter an ein Fahrzeug, BMW X2, in der Große Straße, beschädigte ein Fenster und entwendete diverse Elektronik. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 07:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Antoniusstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 8-jährigen Jungen aus Vechta, welcher die Antoniusstraße befuhr. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht.

