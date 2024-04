Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrugsmasche - "Falscher Microsoft Mitarbeiter" - 1590 Euro Schaden

Hochborn (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein weiterer Fall der bekannten Microsoft-Betrugsmasche bekannt. Der 59-jährige stellte auf seinem Computerbildschirm eine Warnmeldung fest, welche er nicht deaktivieren konnte. Er rief die angezeigte Telefonnummer des "Sicherheitsservice Microsoft" an und wurde mit einem Unbkannten verbunden, welcher gebrochen Deutsch sprach. Dem unbekannten Täter gelang ein Fernzugriff auf den PC, sowie auf die Kamera. Zudem verwickelte der Unbekannte den 59-jährigen in ein 1 h 38 min langes Gespräch, in welchem er unter Vorwand zwei mTAN für sein Online-Banking Preis erlangt. So verfügte der Unbekannte insgesamt zwei Überweisungen auf ein deutsches und ein litauisches Konto in Höhe 893 Euro und 697 Euro. Erst bei dem Versuch auch die Zugangsdaten zum Online-Banking des 59-jährigen zu ändern, fiel der Betrug auf. Wir weisen eindringlich darauf hin, niemals im Zusammenhang mit einem Telefonat Zugriff auf ihren Computer / Laptop zu gewähren oder ihre Zugangs-, Konto- oder Kreditkartendaten an Dritte weiterzugeben. Im Zweifel fragen Sie über die ihnen bekannte Rufnummer bei ihrer Bank nach.

Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

