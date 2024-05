Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 17./18.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl eines Radladers

Bereits zwischen dem 11.04.2024 und dem 06.05.2024 kam es auf einer Baustelle an der Straße "Lage" in Emstek zum Diebstahl eines Radladers, eines Baucontainers und einer größeren Anzahl von Bauzaunelementen in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Aufgrund von Größe und Gewicht des Diebesgutes muss zum Abtransport ein größeres Fahrzeug wie ein Transporter oder LKW verwendet worden sein.

Zeugen werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, 17.05.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in Cappeln, Wißmühlener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Emstekerin kam in Höhe einer Sägerei mit ihrem PKW aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich und kommt auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Liegen.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag 17.05.2024 kam es gegen 12:30 Uhr in Cloppenburg auf der Eschstraße zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Hierdurch entstand ein Sachschaden am PKW. Der Radfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17.05.2024 im Zeitraum zwischen 20:25 Uhr und 20:36 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz zwischen dem Geschäft Ceka und dem Stadtpark Cloppenburg abgestellte PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell