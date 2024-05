Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 17.05./ 18.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Freitag, den 17.05.2024, gegen 16:10 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus Visbek mit einer Rikscha und zwei Mitfahrern den Radweg entlang der Straße "Erlte" in Richtung Visbek. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Rikscha-Fahrerin nach links von dem Radweg ab und stürzte mit der Rikscha in einen wasserführenden Graben. Die Fahrerin sowie die beiden Mitfahrer, eine 44-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann aus Visbek, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, den 17.05.2024, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Vechta mit seinem PKW die Bakumer Straße in Lohne. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

