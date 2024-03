POL-BO: Zeuge meldet Kiosk-Einbruch am Castroper Hellweg - Festnahme!

Witten (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Exhibitionisten in Witten machen können, der sich in der Nacht auf den 24. März (Sonntag) unsittlich vor einer Frau gezeigt hat. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat sich der unbekannte Mann, gegen 2.40 Uhr, auf der Lutherstraße 15 einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt und sexuellen Handlungen an sich vorgenommen, als diese ins Auto stieg. So ...

