POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Kupferdiebstahl In der Nacht zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände am Samskamp in Dinklage zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte Täter überwanden den dortigen Zaun und entwendeten mehrere Kupferkabel. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne oder Dinklage in Verbindung zu setzen, Steinfeld - Verkehrsunfallflucht Am Samstag gegen ...

mehr