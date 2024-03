Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum - Polizei fahndet nach flüchtigem Täterduo

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Samstagabend, 23. März, in Bochum-Altenbochum fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei Unbekannte gegen 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Verbindungsweg. Die 84-jährige Bewohnerin ertappte die Eindringlinge im Wohnungsflur. Das weibliche Täterduo ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben seien beide Tatverdächtigen etwa 30 bis 35 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß und von schlanker Statur. Eine der Täterinnen habe zudem weiße Einweghandschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

