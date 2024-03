POL-BO: Illegales Autorennen - Führerscheine beschlagnahmt, Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 21. März, in Herne wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein 72-jähriger Herner wollte gegen 12.20 Uhr vom Parkplatz eines Geschäftes an der Holsterhauser Straße 91 nach rechts auf die Holsterhauser Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 25-jährigen Herners. Die Beifahrerin (24) des 25-Jährigen und zwei Kleinkinder (3 und 1) wurden ...

