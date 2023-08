Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund zu einem versuchten Tötungsdelikt

einer gefährlichen Körperverletzung in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Am 15.08.2023, um 09:53 Uhr, wurde an der Bornstraße/Bergmannstraße, nahe des dortigen Baumarktes in Dortmund, ein Mann nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung durch einen Messerangriff schwer verletzt. Er erlitt eine lebensgefährliche Stichwunde im Bereich der linken Brust. Er wurde nach lebenserhaltenden Maßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahndungsmaßnahmen nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen wurden unmittelbar eingeleitet und eine Mordkommission der Polizei Dortmund eingesetzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, diese der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Zuständiger Dezernent ist Herr Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel. Telefon: 0231-92626-104.

