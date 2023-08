POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Derner Straße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0769 Am Montagabend (14. August) um 17:05 Uhr kam es in der Altenderner Straße in Dortmund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zehnjährigen Fußgänger und einem alkoholisierten 54-jährigen E-Bike-Fahrer. Beide wurden leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein ...

