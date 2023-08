Polizei Dortmund

POL-DO: Zuwachs: Polizei Dortmund erhält ab dem 1. September personelle Zuweisungen vom Land - Polizeipräsident Gregor Lange: "Wir verstärken unter anderem die Polizeiwache Nord und das Jugendkommissariat"

Dortmund

Die Polizei Dortmund kann sich ab dem 1. September über personelle Verstärkung freuen. Im Rahmen der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung (BKV) der Polizei NRW erhält die Behörde Unterstützung durch Stand jetzt 151 neue Polizeibeamtinnen und -beamte. Eine gute Chance für den Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange, aktuell stark belastete Dienststellen personell aufzustocken.

Nach der Entscheidung des Polizeipräsidenten sollen von den Zuweisungen unter anderem die Polizeiwache Nord, die seit dem Einsatz am 8. August des vergangenen Jahres stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, sowie das Jugendkommissariat der Polizei Dortmund profitieren. Die dort tätigen Beamtinnen und Beamten beschäftigen sich als Teil des Hauses des Jugendrechts mit den Taten von jugendlichen (Intensiv-)Tätern und Täterinnen.

"Ich bin froh, dass Innenminister Herbert Reul die steigenden Anforderungen an die Polizeibehörden im Land sieht und sich seit Jahren für mehr Personal einsetzt. Dies kommt in diesem Jahr auch hier in Dortmund an", sagte Lange. "Für mich ist klar, dass wir unseren Spielraum vor Ort vor allem dort zur Verstärkung nutzen, wo die Herausforderungen derzeit besonders vielfältig sind."

Neun zusätzliche Kräfte (im Vergleich zu 2022) verstärken ab September die Wache Nord, über einen Zuwachs von vier Beamtinnen und Beamten darf sich das Jugendkommissariat freuen. "Die Arbeit in der nördlichen Innenstadt von Dortmund bringt viele Anforderungen mit sich. Die hier eingesetzten Beamtinnen und Beamten müssen jeden Tag den Spagat schaffen zwischen der konsequenten Bekämpfung krimineller Strukturen und dem stetigen konstruktiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Meiner Meinung nach gelingt uns das mit unseren zuletzt noch einmal gebündelten Maßnahmen gut. Ich bin froh, dass man im Ministerium des Innern unsere Bemühungen und auch den Bedarf in diesem Bereich wahrgenommen hat. Und uns nach der Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei im Rahmen unseres Präsenzkonzeptes auch dauerhaft weitere Mitarbeitende zur Unterstützung zugeteilt hat", erklärte Gregor Lange.

Gleiches gilt für ihn in der Arbeit mit jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern. In den vergangenen Monaten hatten in Dortmund, aber auch in anderen Städten immer wieder Gruppen von Jugendlichen für Straftaten und - damit einhergehend - eine Verunsicherung der Bevölkerung gesorgt. "Jugendkriminalität bewegt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch uns als Polizei", betonte der Polizeipräsident. "Wenn bereits die Jüngsten unter uns straffällig, ja gar zu Intensivtätern werden, dann ist das schockierend. Und dann müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel - und auch personellen Ressourcen - nutzen, um diesen jungen Menschen zu verdeutlichen, dass der Rechtsstaat stark ist." Lange betont: "Klar ist natürlich, dass bei dieser jugendlichen Zielgruppe vor allem erzieherische Maßnahmen wichtig sind - ob im Elternhaus, in Jugendeinrichtungen, Schulen oder in der Sozialarbeit. Auch deshalb ist die gemeinsame Arbeit im Dortmunder Haus des Jugendrechts so wichtig."

