POL-BO: Verkehrsunfall an der Holsterhauser Straße

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten am Mittwoch, 20. März, ist ein 39-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem beteiligten weißen Pkw. Gegen 15.40 Uhr war der 39-jährige Wittener mit seinem E-Bike auf der Freiligrathstraße in Richtung Stockumer Straße unterwegs. ...

mehr