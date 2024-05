Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 18.05-19.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Drogenmissbrauch

Am Samstag den 18.05.2024 kommt es gg. 09:43 Uhr zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 25 -jähriger Mann aus Vechta befährt mit seinem PKW Peugeot u.a. die Vechtaer Str. in Vechta. Er fällt hierbei bereits durch seine unsichere Fahrweise auf. Er stoppt sein Fahrzeug auf dem Gehweg in Höhe des Moorbachs und geht zunächst in diesem Baden. Im Anschluss entkleidet sich die Person und kann tanzend auf der Fahrbahn durch die Polizei festgestellt werden. Der Mann befindet sich in einem stark berauschten Zustand und muss aufgrund dessen dem Krankenhaus zugeführt. Hier wird ihm eine Blutprobe entnommen und auch der Führerschein abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 19.05.2024, gegen 04:05 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger ein Pkw in der Großen Straße in Vechta festgestellt. Dieser fuhr stark verlangsamt und mit Schlangenlinien. Ein Funkstreifenwagen der Polizei Vechta konnte binnen weniger Minuten den Pkw an der genannten Örtlichkeit feststellen. Der Fahrzeugführer gab bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,05 Promille ab. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag, dem 19.05.2024, gegen 3:30 Uhr, kommt es in 49401 Damme, an der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Kroger kommt mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt einen Zaun und kommt auf einem kleinen Spielplatz zum Stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,48 Promille. Zudem räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell