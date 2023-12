Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

In der Mannheimer Straße ereignete sich am Sonntag (10.12.), in der Zeit zwischen 16.00 und 20.30 Uhr, ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter versuchten durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen, flüchteten aber unverrichteter aus bislang unbekannten Gründen ohne Beute vom Tatort. Sie hinterließen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte das K 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell