Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte schlagen Autoscheiben ein

Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Autos in Porta Westfalica aufgebrochen.

So schlug man zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr die Scheibe eines schwarzen Renault Megane ein, der hinter einer Scheune im Maschweg gestanden hatte. Daraus demontierten die Täter das Lenkrad samt Airbag und nahmen auch den linken Außenspiegel mit sich.

Ebenfalls eine Seitenscheibe zertrümmerte man an einem am Vogelparadies stehenden Volvo am Sonntagnachmittag. Der hatte zwischen 16 und 17 Uhr auf dem genannten Parkplatz gestanden. Aus dem Inneren fehlten letztlich eine Handtasche sowie ein Portemonnaie.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell