POL-MI: Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Petershagen (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt neun verletzten Personen am Freitagmorgen (26.04.) auf der Lavelsloher Straße (L764) in Friedewalde ist eines der Unfallopfer verstorben. Der 51-Jährige Mitinsasse eines Kleinbusses war bei der Kollision mit einem VW Golf lebensgefährlich verletzt worden. Am Nachmittag erlag der Mann im Klinikum ...

