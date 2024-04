Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Zeugen nach Unfall gesucht

Bawinkel (ots)

Heute kam es gegen 16.45 Uhr auf der B213 zwischen Lingen und Haselünnne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholten ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer sowie ein hinter dem Pkw befindlicher 56-jähriger Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne in Richtung Haselünne. Kurz vor dem Ort Bawinkel bremste der Fahrer des Pkw vermutlich aufgrund von Gegenverkehr stark ab. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Haselünne fort. Ob ein Zusammenstoß zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen stattfand, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Pkw soll es sich mutmaßlich um einen weißen Audi mit Emsländischen Kennzeichen handeln. Die Ermittlungen dauern an. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Audi sowie weitere Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

