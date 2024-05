Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Montag, 20. Mai 2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 21. Mai 2024, 11:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw einer 27-jährigen Frau aus Vrees. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf, an der Straße Herrensand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz ...

