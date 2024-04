POL-NI: Rinteln - Motorradfahrer verunfallt

Nienburg (ots) - (Thi) Beamte der Polizei Nienburg kontrollierten am 8.4. gegen 16 Uhr eine Person, die mit ihrem Kleinkraftrad in Nienburg Am Ahornbusch auf dem Fußgängerweg fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den 69-Jährigen aus Eystrup eine amtliche Untersagung für das Führen von Fahrzeugen jeglicher Art vorlag. Der Mann hatte das Kleinkraftrad erst wenige Minuten zuvor bei der Polizei abgeholt. ...

