Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Geldkassette aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Wieferthook;

Tatzeit: zwischen 06.04.2024, 19.30 Uhr, und 07.04.2024, 09.00 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau-Epe aus einem Hofladen entwendet. Die Täter hatten eine Geldkassette gewaltsam geöffnet. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Bauerschaft Wieferthook. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell