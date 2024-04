Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Velener Straße / Harkingsbrügge und Velen, Eschstraße/Hellweg;

Unfallzeit: 06.04.2024, 13.20 Uhr und 10.05 Uhr;

Eine ärztliche Versorgung einer 28-Jährigen war nach einem Verkehrsunfall in Velen-Ramsdorf zunächst nicht erforderlich. Die Motorradfahrerin aus Borken war gegen 13.20 Uhr in dem Kreisverkehr Velener Straße / Harkingsbrügge unterwegs, als die Zugmaschine eines 55-Jährigen ihren Weg kreuzte. Die Zweiradfahrer stürzte bei der Notbremsung und verletzte sich dabei leicht. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht.

Einen vor ihm in den Hellweg abbiegenden 48-jährigen Motorradfahrer zu spät bemerkt hat ein 22 Jahre alter Motorradfahrer gegen 10.05 Uhr in Velen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, den dessen Folge beide Rekener stürzten. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach eigenen Angaben blieb der 48-Jährige unverletzt. Die Zweiradfahrer hatten den Hellweg in Fahrtrichtung Fischediek befahren. (db)

