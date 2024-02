Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Vereinsheim + Werkzeuge aus Pkw entwendet + Berauscht am Steuer u.a.

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Lunestedt. In dem Zeitraum zwischen Freitagmittag und Sonntag, gegen 10.30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt in ein Vereinsheim im Reithornsweg. Entwendet wurden unter anderem Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt. Die Schiffdorfer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

+++++++++++++++++++++++

Versuchter Einbruch

Loxstedt. In dem Zeitraum zwischen Samstagmittag, gegen 13.00 und Sonntagvormittag versuchten bislang Unbekannte in ein Vereinsheim in der Uhlandstraße einzubrechen. Dieses Vorhaben misslang. Es entstand trotzdem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Schiffdorfer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

+++++++++++++++++++++++

Werkzeuge aus Pkw entwendet

Schiffdorf. In dem Zeitraum zwischen Samstag, gegen 18.00 Uhr und Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Neufelder Weg abgestellt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

++++++++++++++++++++++

Berauscht am Steuer

Hemmoor. Am Samstag, gegen 17.25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor den 49-jährigen Fahrer eines Opels in der Hafenstraße. Bei diesem wurden Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei dem Fahrzeugführer aus Hemmoor wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Wingst. Ebenfalls am Samstag, allerdings erst gegen 22.50 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen VW-Fahrer in der Bahnhofstraße. Der 22-jährige Fahrer aus Neuenkirchen zeigte Anzeichen für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Beamten. Bei dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizei sichergestellt. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

+++++++++++++++++++++++

Unfälle mit Leichtverletzten

Hemmoor. Am Samstag ereignete sich auf der Otto-Peschel-Straße gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Bei dem Versuch den Parkplatz zu verlassen und in Richtung Zentrumstraße auf die Otto-Peschel-Straße einzubiegen, übersah eine 70-jährige VW-Fahrerin aus Hechthausen eine 76-jährige Fußgängerin aus Hemmoor, die den Einmündungsbereich in Richtung Bahnhofstraße passieren wollte. Durch den Anstoß wurde die Hemmoorerin leicht verletzt und deshalb mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Lamstedt. Bereits am Freitag, gegen 10.15 Uhr, kam es auf der Hemsothstraße zu einem Unfall zwischen einer 14-jährigen Radfahrerin und einem 66-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer hatte offenbar bei der Ausfahrt aus einer Grundstückszufahrt die Radfahrerin übersehen. Durch den Anstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei in Hemmoor angezeigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell