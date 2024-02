POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots) - Geestland. Aktuell ist die Telefonanlage das Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Geestland am Standort in Debstedt gestört. Die Polizeistationen und das Dienstgebäude in der Sieverner Straße in Langen sind aktuell nicht betroffen. Bei Notfällen wählen Sie bitte die 110. ...

