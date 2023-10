Polizei Paderborn

POL-PB: Vollgepackter Einkaufswagen aufgefunden - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mh) Am Dienstagmorgen, 24. Oktober, wurde die Polizei Paderborn zu einem nicht alltäglichen Einsatz in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Paderborn gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor einen vollgepackten Einkaufswagen des Lebensmittel-Discounters Lidl gemeldet. Die verschiedenteilige Ware war noch nicht ausgepackt. Die Polizei sucht nun den Besitzer und ermittelt gleichzeitig wegen des Verdachts des Diebstahls gegen einen unbekannten Täter.

Bei Eintreffen der Beamten war neben dem Zeugen, der die Polizei alarmiert hatte, eine weitere Person vor Ort. Dieser gab an, gegen 05.00 Uhr von einem Mann, der am Einkaufswagen stand, angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte habe ihm angeboten, etwas aus dem Wagen zu nehmen. Im Anschluss habe der Mann selbst ein Teil aus dem Einkaufswagen entnommen und sei schließlich mit einem schwarzen Fahrrad über den parallel zum Heinz-Nixdorf-Ring verlaufenden Rad- und Fußweg in Richtung Paderborn-Schloß Neuhaus verschwunden. Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Sein Haar war schwarz. Der Einkaufswagen samt Inhalt wurde durch die Polizei sichergestellt. Es kann nicht zugeordnet werden, zu welchem Lidl er und die Ware gehören.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Besitzer des Einkaufswagens geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die ebenfalls rund um den Fundort Kontakt zu dem Mann mit dem schwarzen Fahrrad hatten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell