Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Schwarzer Golf flüchtet nach Verkehrsunfall

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, In den Kämpen;

Unfallzeit: 05.04.2024, 12.00 Uhr;

Von der Unfallstelle geflüchtet ist der Fahrer eines schwarzen VW Golf 7 mit niederländischen Kennzeichen. Zuvor war es zu einer Kollision zweier Außenspiegel gekommen. Ein 33-jähriger Autofahrer hatte gegen 12.20 Uhr die Straße In den Kämpen aus Richtung Buddenbrock kommend in Richtung Füchter Straße befahren, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Dieser hatte trotz des herrschenden Gegenverkehrs zwei geparkte Wagen überholt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der circa 30 bis 45 Jahre alte Fahrer des VWs in eine Wohnsiedlung, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. An der Unfallstelle blieb eine schwarzlackierte Außenspiegelabdeckung zurück. Das Verkehrskommissariat Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell