POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 01.-03.03.2024

Varel (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Bockhorn Am Freitag, 01. März 2024, ist es auf der B437 im Einmündungsbereich zur Vareler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18:25 bog ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes von der Vareler Straße nach links auf die B437 ein. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Motorradfahrer, der die B437 aus Varel kommend befuhr. Der Motorradfahrer stürzte nach der Kollision und verletzte sich schwer. Zwecks weiterer Behandlungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes und das Motorrad der Marke BMW wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für fünf Stunden voll gesperrt werden. Verkehrsunfall in Obenstrohe Am Freitag, 01. März 2024, kam es gegen 20:30 Uhr in der Wiefelsteder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Varelerin fuhr mit ihrem Audi auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai auf. Die Fahrzeugführerin des Audi verletzte sich leicht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geboren werden. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

