Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 01.-03.03.2024

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche im Bereich Ebkeriege, Täter gefasst Am Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen 05:45 und 06:30 Uhr, wurde die Polizei zu drei Einbrüchen, davon ein Versuch, gerufen. Zwei fanden in der Güterstraße (Jeans-Geschäft und Autohaus) und ein im Banter Weg (Autowaschanlage) statt. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung der mutmaßliche Täter in Tatortnähe festgenommen werden. Er war noch im Besitz des Diebesgutes. Da der 21 Jahre alte Täter bereits wegen mehrerer gleichgelagerter Delikte in der Vergangenheit aufgefallen war, konnte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und dem Bereitschaftsrichter in Oldenburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen werden. Ohne Versicherungsschutz gefahren Am Freitagabend wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 14 Jahre alter Junge auf einem Elektroroller kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass für den E-Roller der Versicherungsschutz erloschen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

