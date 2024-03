Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die pädagogische Puppenbühne der Polizei aus Wilhelmshaven besuchte Grundschulen im Landkreis Friesland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Varel (ots)

"In den vergangenen Wochen fanden in einigen Grundschulen im Landkreis Friesland Veranstaltungen mit der pädagogischen Puppenbühne der PD Oldenburg aus Wilhelmshaven mit dem Verkehrsstück "Ampelchaos in der Puppenstadt" vor den ersten und zweiten Klassen statt. Thema war "Sicheres Überqueren der Fahrbahn" an einer Ampel. In dem Verkehrsstück vertauscht "Carl Chaos" die Ampelfarben und Ampelmännchen. Das Schwein "Ringel" repariert die Ampel und hilft dabei, Carl zu fangen. Den Kindern wurde erklärt, wie sie sich an einer Ampelanlage zu verhalten haben, damit sie sicher die Straße überqueren. Nach Abschluss des Theaterstückes überreichten die Puppenspieler Ausweise an die Kinder, die sie als "Ampel-Experten" auswiesen. Begleitet wurde die Veranstaltung von dem Präventionsbeauftragten des Polizeikommissariats Varel, Polizeihauptkommissar Eugen Schnettler. Dieser richtet nicht nur an Eltern, sondern an alle Erwachsenen die Bitte, sich stets gewissenhaft und verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu bewegen und ein Vorbild für Kinder zu sein.

Mit den 3. und 4. Klassen folgte weiterhin das Medienstück "Der Datensammler". In diesem Stück wurden Gefahren im Internet mit den Kindern vor und nach dem Theaterstück besprochen. Es erfolgte zudem die Aufklärung über das sichere Passwort, den Umgang mit fremden Personen sowie Hilfsmöglichkeiten hierzu. Der Einstieg mit dem Medienstück ermöglicht Eugen Schnettler anschließend in den weiterführenden Schulen den sicheren Umgang mit Medien zu vertiefen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell