PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: schwerer Raub in Hofheim +++ mehrere Diebstähle aus Pkw +++ Tasche in Rhein-Main Therme gestohlen +++ Angelruten am Mainufer gestohlen +++ Taschendiebstahl in Eschborn +++ Stühle in Eschborn gestohlen

Hofheim (ots)

1. Schwerer Raub in Hofheim, Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, 19.01.2024, 22:11 Uhr

Die vier Beschuldigen sprachen den Geschädigten im Bereich des Kellereiplatzes an. Der Grund war eine in der Vergangenheit stattgefundene Auseinandersetzung. Der Geschädigte wurde durch einen Beschuldigten festgehalten und die weiteren drei Beschuldigten versuchten mit jeweils einem Messer bewaffnet, auf den Geschädigten einzustechen. Der Geschädigte konnte die Stiche abwehren und erlitt dadurch multiple Schnittverletzungen. Die Täter flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde die Bauchtasche des Geschädigten, welche er um die Hüfte geschnallt hatte, entrissen. Der Geschädigte wurde zum Zweck der medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Er wurde nach einer medizinischen Versorgung wieder entlassen.

Hinweise werden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen genommen.

2. Beifahrerscheiben von Pkws eingeschlagen, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, 19.01.2024, 19:00 Uhr - 20:05 Uhr

Der unbekannte Täter schlug auf unbekannte Art und Weise die Beifahrerscheibe des Pkw des Geschädigten ein. Aus einem Fach unterhalb des Radios in der Mittelkonsole wurde die Geldbörse des Geschädigten gestohlen.

Hinweise werden durch die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

Eschborn, Steinbacher Straße, 19.01.2024, 14:55 Uhr - 15:30 Uhr

Der unbekannte Täter schlug die rechte Fensterscheibe der Beifahrerseite des Pkw des Geschädigten ein und entnahm mehrere Gegenstände.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

3. Bargeld aus unverschlossenem Pkw gestohlen, Eschborn, Langer Weg, 18.01.2024, 20:30 Uhr - 19.01.2024, 09:30 Uhr

Der unbekannte Täter entwendete Bargeld aus dem unverschlossenen Pkw des Geschädigten.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

4. Tasche in der Rhein-Main Therme gestohlen, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, 19.01.2024, 19:00 Uhr - 20:45 Uhr

Der unbekannte Täter stiehlt die Tasche der Geschädigten, welche sich in einem Aufbewahrungsfach im Saunabereich befand.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen genommen.

5. mehrere Angelruten gestohlen Mainufer Flörsheim, Flörsheim am Main, Hafenstraße, 19.01.2024, 16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Der unbekannte Täter entwendet insgesamt sechs Angelruten, welche am Mainufer aufgestellt waren.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Flörsheim am Main unter der Telefonnummer 06145 5476-0 entgegen genommen.

6. Taschendiebstahl, Eschborn, Rathausplatz, 19.01.2024, 14:00 Uhr

Eine weibliche Täterin lenkt die Geschädigte ab, indem sie nach dem Weg fragt. Während die Geschädigte abgelenkt ist, stiehlt der männliche Täter die Geldbörse der Geschädigten, welche sich in ihrer Handtasche befand. Die beidem Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Weiblich, ca. 35 Jahre, ca. 160cm groß, normale Statur, trug eine weiß-graue Pudelmütze, osteuropäisches Aussehen 2. männlich, schwarze Jacke.

Hinweise werden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen genommen.

7. mehrere Stühle vor Gaststätte gestohlen, Eschborn, Langer Weg, 29.12.2023, 23:00 Uhr - 30.12.2023, 19:30 Uhr

Aus dem Außenbereich der Gaststätte werden außerhalb der Öffnungszeiten mehrere Stühle gestohlen. Diese waren mittels Drahtseil und Vorhängeschloss gesichert. Im Nachgang konnten durch den Geschädigten zwei der fünf Stühle im Nahbereich aufgefunden werden.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell