Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Heuweg

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 22.02.24, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Straße Heuweg in Höhe eines Elektrofachmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Linienbus wurde von einem dunklen Audi A 3 beim Vorbeifahren an einer Engstelle in einer dort befindlichen Baustelle an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 942-0 zu melden.

