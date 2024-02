Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Jever an der Bushaltestelle des ZOB - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 28.02.2024, ereignete sich an der Bushaltestelle des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) in Jever gegen 07:10 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 10-jährigen Mädchens.

Nach Zeugenaussagen habe das Mädchen an der Bushaltestelle auf ihren Bus zur Schule gewartet, als es kurze Zeit später zu einem Streit mit einem gleichaltrigen Mädchen gekommen sein soll. Dieses sei daraufhin zu einem bislang unbekannten Jugendlichen im geschätzten Alter von 14-16 Jahren gegangen, der dem 10-jährigen Mädchen anschließend ins Gesicht schlug. Unterbunden werden konnte dies durch einen weiteren bislang unbekannten Jugendlichen im geschätzten Alter von 18 Jahren, der in die körperliche Auseinandersetzung eingriff.

Der Angreifer und das gleichaltrige Mädchen stiegen anschließend in den Bus nach Wittmund.

Das Opfer wurde bei dem Schlag im Gesicht verletzt.

Die Polizei bittet den helfenden Jugendlichen sowie weitere Zeugen sich mit der Polizei Jever 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

