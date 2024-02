POL-WHV: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Varel - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2024, ereignete sich an der Bushaltestelle des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) in Jever gegen 07:10 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 10-jährigen Mädchens. Nach Zeugenaussagen habe das Mädchen an der Bushaltestelle auf ihren Bus zur Schule gewartet, als es kurze Zeit später zu einem Streit mit einem gleichaltrigen ...

mehr